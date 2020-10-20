إسرائيل.. اعتراض صاروخ من غزة واكتشاف نفق يمتد من القطاع 

2020/10/20 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق، مساء الثلاثاء، على إسرائيل من قطاع غزة بدون وقوع إصابات أو أضرار.

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