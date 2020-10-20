اخماد مخزن عملاق للخشب في الاعظمية

2020/10/20 | 23:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للخشب بمساحة الف متر مربع في منطقة الاعظمية سبع ابكار مشيد من الواح “الچينكو” مخالف لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية دفاع مدني .

حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً كبيرة حتى أتمت تطويق النيران من الجهات الاربعة ثم نفذت عمليات الأقتحام المباشر وسط المخزن المحترق لتنهي الحادث وتنقذ معرض للسيارات مجاور لذلك المخزن دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائر المادية .

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق باسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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