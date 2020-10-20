النظرية والتطبيق عند عمونيال كانط - زهير الخويلدي

2020/10/20 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد:تميز عصر التنوير بمناقشات مكثفة حول علاقة النظرية بالممارسة، المناقشات التي بلغت ذروتها في الثورة الفرنسية.



في مقاله عن علاقة النظر بالعمل في الفلسفة العملية الذي صدر عام 1793، اتخذ كانط موقفًا في هذه المناقشات، بينما أوضح لقرائه الأطروحات الأساسية لفلسفته عن الحق والدولة والحرية.



على الرغم من أن مذهب الحق يشكل آخر محاولة منهجية أصلية حقيقية للفكر الكانطي، إلا أنه لا يمكن فصله عن تفكير ا ......





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