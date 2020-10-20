كبير خبراء بريطانيا يحذر: كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا

2020/10/20 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، باتريك فالانس، إن فيروس كورونا المستجد سيصبح مثل الكثير من الأمراض المستوطنة مثل الأنفلونزا الموسمي، وأن اللقاحات الجارية والتي شارف بعضها على المراحل السريرية لن تقضي على الفيروس.

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