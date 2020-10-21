صالح المطلك يعود إلى الواجهة أيضاً: ’جهات انتقامية’ تريد ’ترويض المجتمع’

2020/10/21 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى زعيم جبهة الحوار صالح المطلك، الثلاثاء، اهداره مليار دولار كانت مخصصة للنازحين، مؤكدا انه استلم 700 الى 800 مليون دولار فقط، فيما اتهم بعض الجهات بالعمل على عرقلة عودة النازحين لـ"اهداف انتقامية".



وقال المطلك في حديث لبرنامج "نفس عميق" الذي يقدمه الزميل ليث الجزائري، وتابعه "ناس" (20 تشرين الاول 2020)، إن "المبالغ التي استلمها لغرض دعم النازحين كانت نحو 800 الى 700 مليون دولار"، مؤكدا "توزيع مليون دينار لكل عائلة نازحة".

واشار الى ان "اعداد النازحين في ذلك الوقت بلغت 100 الف نازح"، مبيناً أن "الاموال التي استلمها لم تكن كافية لـ6 اشهر".

واكد المطلك، أنه "بعد ذلك ازداد عدد النازحين حيث بلغ 3 الى 4 مليون نازح"، لافتا الى ان "لا شيء سيقنع النازحين سوى العودة الى مناطقهم".

واوضح، أن "العمل كان يجري على اعادة النازحين لمناطقهم لولا اعتراض البعض على هذه الخطوة لاهداف انتقامية او من اجل ترويض المجتمع صاحب الكرامة القوية" بحسب تعبيره.

وتابع، "بعض الجهات أرادت إضعاف اعتزاز المواطن بنفسه وشخصيته وقد نجحوا كثيراً في هذا الامر".

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