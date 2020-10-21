2020/10/21 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت أرباح "نتفليكس" خلال الربع الثالث من العام الجاري بأقل من التوقعات، كما فشل عدد المشتركين في الوفاء بالتقديرات.

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