الصحة العالمية.. ارتفاع قياسي بإصابات كورونا

2020/10/21 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في العالم خلال الاسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير أسبوعي أصدرته، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، انه " عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى (كوفيد -19) يواصل الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأوضحت، أن "عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 تشرين الاول، حسب التقارير المتوفرة، 40118333 حالة، بينها 1114749 وفاة".

وأشارت المنظمة، إلى أنه "تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة".

وتابعت، ان "الارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 تشرين الاول في أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة في زيادة بنسبة 25% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، وبلغ العدد العام للحالات هناك 8027954".

بينما تعتبر الأمريكتان الشمالية والجنوبية المنطقة الأولى من حيث العدد العام للإصابات بـ18800094، إلا أن الزيادة الأسبوعية هناك انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، حيث بلغت 798794 حالة.

ا.ح

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