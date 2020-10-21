برشلونة واليونايتد يهزمان فرينكفاروزي وسان جيرمان بدوري الابطال

2020/10/21 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (5-1) مواجهة فرينكفاروزي المجري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فرينكفاروزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد فرينكفاروزي بدون نقاط في ذيل المجموعة

وفي مباراة اخرى، عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي مانشستر برونو فيرنانديز (23) وماركوس راشفورد (87)، بينما سجل هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال بالخطأ في مرماه (55).

المصدر: كورة

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