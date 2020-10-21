برشلونة يستهل الابطال بخماسية فرينكفاروزي المجري

2020/10/21 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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إستهل فريق برشلونة الاسباني دوري ابطال اوربا اليوم الثلاثاء (20 تشرين الاول 2020) بفوز جاء على حساب فرينكفاروزي المجري 5-1، في لقاء جرى على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

البداية كانت مجرية وحاولت خطوط الفريق احراج برشلونة في الدقائق الاولى من اللقاء بهجمات متكررة،الا ان حكم اللقاء أعلن عن ركلة جزاء لبرشلونة، تقدم لها ميسي ليسجلها بنجاح في شباك الضيوف معلناً تقدم البارسا بهدف في الدقيقة 27، وخلص ميسي برشلونة من الضغط الذي شكله الفريق المجري بعدما سجل هدفاً وألغى بداعي التسلل، وضرب اطار المرمى في فرصة أخرى خلال أول ثلث ساعة من اللقاء، بعد الهدف تحركت خطوط برشلونة و انطلق ميسي صوب مرمى الخصم وسدد كرة قوية لكن الحكم أعلن وقوعه في مصيدة التسلل بعد تسديد الكرة بطريقة رائعة عند الدقيقة 37، و بعد 5 دقائق فقط، نجح أنسو فاتي في تسجيل الهدف الثاني للبارسا بطريقة رائعة بعد تمريرة مميزة من الهولندي فرينكي دي يونج، ليدون الإسباني الشاب ثاني أهدافه في دوري الأبطال عبر تاريخه، وينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة 2- صفر.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف برشلونة هدفا ثالثا عند الدقيقة 52 ، جاء بواسطة فيليب كوتينيو، وقلص الفريق المجري الفارق في الدقيقة 70 بهدف جاء من ركلة جزاء سجل منها ايهور كهارتاين مع حالة طرد للاعب برشلونة بيكيه ،وزاد بيدرو غونزاليس لوبيز من غلة اهداف البرسا والهدف الرابع في الدقيقة 82، ومن ثم خامسا جاء بواسطة ديمبلي عند الدقيقة 89،لينتهي اللقاء برشلوني 5-1.

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