نائب عراقي: الأزمة المالية لن تحل بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب.. هنالك حل وحيد

2020/10/21 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب انتصار الموسوي، الثلاثاء 20-10-2020، بان أزمة العراق المالية لن تحل بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمان والدرجات الخاصة.وقالت الموسوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" حتى لو خفضت رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمان والدرجات الخاصة لن تحل الازمة المالية الخانقة في العراق لانها كبيرة" مؤكدة "ضرورة ان تقدم الحكومة ورقة بيضاء مدروسة تضمن حلولا تنصب في معالجة الازمة المالية".

ولفت إلى أنه "لاعتراض على الورقة الاصلاحية اذا ما تضمنت حلا جذريا يسهم في حل الازمة المالية وتامين الرواتب وبقية النفقات".واضافت الموسوي،ان" العراق امام الكثير من الاشكالات المالية في ظل وجود الاف العقود والاجراء اليوميين وعدد اكبر من المتقاعدين ممن تم احالتهم العام الماضي لم يستلموا مستحقاتهم المالية ناهيك عن توقف اكثر من 6 الاف مشروع خدمي بسبب الازمة التي يجب ان يكون حلها شامل من خلال الورقة الاصلاحية اي تامين الرواتب ومبالغ المشاريع معا وان يتعاون الجميع في ايجاد الحلول التي تنقل البلاد الى بر الامان".

وفي وقت سابق، دعا النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي الحكومة الى اجراء 3 خطوات إصلاحية لمعالجة الأزمة المالية، فيما أشار الى ان العراق يخسر مبلغاً يصل الى 5 مليار جراء ممارسة مالية يومية.

وقال المسعودي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن الاقتراض لتمويل الرواتب سيضر بالأجيال القادمة ويجب ان تسرع الحكومة بإجراء إصلاحات مالية دون اذهاب للحلول الصعبة الورقة البيضاء أحد حلول الأزمة ويجب ان تسرع الحكومة من إجراءاتها".

وشدد على وجوب ان تنفذ الحكومة خطط عمل من خلال تنظيم جدول الرواتب والدرجات الخاصة وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية".

وأكد إن "البنك المركزي تعهد بالمحافظة على سعر الصرف بحدود 121 أو 122 ألف دينار لـ 100 دولار لكن هناك من يضارب سياسياً واقتصاديا بهدف ارباك الوضع المالي بالعراق والاضرار بعملته وهناك أزمات مالية في سوريا وإيران وتركيا والعراق يتأثر بهكذا أمر".

ودعا البنك المركزي لاتخاذ خطوات عملية لمنع التلاعب بسعر الصرف" مشيراً الى أن "العراق يخسر ما بين 3-5 مليار دولار سنوياً بسبب مزاد العملة المستمر يومياً ويجب ان يتوقف هذا الهدر بإجراءات عملية".

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