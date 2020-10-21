"قبل انفجار بيروت وخلاله وبعده".. دياب يطالب بصور الأقمار الصناعية من فرنسا وإيطاليا

2020/10/21 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الثلاثاء، إنّ لبنان لا يزال ينتظر من فرنسا وإيطاليا تزويده صورا التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار مرفأ بيروت المروّع.

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