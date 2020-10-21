2020/10/21 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتصر برشلونة بنتيجة (5-1) على نظيره فرينكفاروزي المجري، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقص شريطه في دوري الأبطال بخماسية وهدف تاريخي لميسي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقص شريطه في دوري الأبطال بخماسية وهدف تاريخي لميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).