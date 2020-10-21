الداخلية تدرس مقترحات لمنع تكرار حوادث الانتحار من الجسور

2020/10/21 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تدرس وزارة الداخلية، عدة مقترحات بشأن منع تكرار حوادث الإنتحار من على الجسور.

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