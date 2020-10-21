نساء البيجيدي يتشبثن بزواج القاصرات. - سعيد الكحل

2020/10/21 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل مرت 16 سنة على تطبيق مدونة الأسرة ؛وكانت هذه المدة كافية للأغلبية الساحقة من الهيئات النسائية والحقوقية للوقوف على جوانب التقصير والخلل في بنود المدونة ، خاصة تلك التي باتت تتعارض مع الدستور وتتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال المساواة ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.



إلا أن القطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية ظل وفيا للعقائد الإيديولوجية للحزب وذراعه الدعوية "حركة التوحيد والإصلا ......





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