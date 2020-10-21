العراق... ما بعد اللا دولة ..؟؟!!.. - اكرم هواس

2020/10/21 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس مشهد امرأة عراقية...



أم ترمي باطفالها في البحر..



ليس بسب جوع او حرب كما تخبرنا الميثولوجيا التاريخية ...



لكن ربما لانها ادركت ان الصراع (مع زوجها) لم يعد له معنى...



فتخلت ليس فقط عن السلطة ..



انما عن حلم الوجود ذاته حيث يمثل الاطفال ديمومة الوجود في ذاكرة الشعوب و الامم...لا ادري الى اي مدى يمكن ان نصدق هذه القصة و كامرات المراقبة...



لكن يبدو ان المشهد ...



حقيقيا كان ام بروباغاندا...



يمثل ......





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