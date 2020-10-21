في احتجاجات نددت بقمع الشرطة.. أمنستي تتّهم قوات الأمن النيجيرية بقتل متظاهرين

2020/10/21 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن النيجيرية بقتل العديد من المتظاهرين السلميين في لاغوس، مساء الثلاثاء.

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