إصابة مهاجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

2020/10/21 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن إصابة مهاجمه الدولي الشاب سيرج غنابري بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يعني أنه سيتغيب عن مباراة الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن النادي البافاري أن اللاعب البالغ 25 عاما في "وضع جيد"، وأنه "موجود في الحجر الصحي في منزله".

ولم يقدم النادي أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بفيروس كورونا على الفريق بأكمله وعن وضع مباراة الأربعاء، أو إذا كان سيضع لاعبين آخرين في الحجر.

وكان غنابري قد شارك في مباراة الدوري يوم السبت ضد أرمينيا بيليفيلد (4-1)، الأمر الذي يثير المخاوف بإمكانية أن تكون هناك حالات إيجابية أخرى في الفريق الفائز الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال، قبل أن يضيف لقبي كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر المحلية.

المصدر: سبوتنيك

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