ناسا تنجح في الهبوط على كويكب لجمع العينات

2020/10/21 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مهمة لجمع عينات من كويكب "بينو" بعد أعوام من انطلاق رحلة مسبار "أوزوريس - ريكس OSIRIS-REx".

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