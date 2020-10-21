اغذية تساعد على خفض الكوليسترول

2020/10/21 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعاني العديد من الاشخاص حول العالم من ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم وهي تعتبر مشكلة ملازمة لهم وعادة ما يتبادر الى اذهانهم انه قد حصل تغيير في نظامهم الغذائي.



في الظروف الطبيعية او المثالي، ينبغي أن يكون مجمل مقدار الكوليسترول لديك 200 مليغرام لكل ديسيليتر (ملغم – دل) أو أقل، كما أن الكميات […]

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