فيديو..” بعد تصدر الأمير النائم” أشخاص عادوا للحياة بعد غيبوبة دامت لأكثر من 25 عاما

2020/10/21 | 01:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية ،مقطع فيديو جديد ، للأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم “الأمير النائم”.



وأحدث هذا الفيديو ، ضجة كبيرة ، عبر السوشيال ميديا، وخاصة أنها المرة الأولى، الذى يحرك فيها الأمير النائم ، أصابعه ، في إشارة منه لتحية عمته، […]

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