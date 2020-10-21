الكاظمي يعلن من برلين «خطته الإصلاحية» ويطمح لشراكة ألمانيا

2020/10/21 | 03:00 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

تطوير الاقتصاد العراقي وانضاج الورقة الاصلاحية البيضاء، بـ«خبرات المانية»، أبرز الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برلين «المحطة الثانية» له بعد باريس ضمن جولته الاوروبية التي سيختتمها بزيارة بريطانيا.

وتحرص حكومة الكاظمي عبر الورقة البيضاء الاصلاحية، على وضع «خطط آنية» للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وتحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشكلات شتى، لتكون هي الكفيلة بحسب من قدمها بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وناقش الكاظمي ملفات دعم القوات العراقية وسبل مواجهة جائحة كورونا، كما اعلن بمؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرب المرحلة الثانية من خارطة تطوير الكهرباء.

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة ميركل في برلين التزام العراق برغبته في اقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية مع الجانب الألماني.

وكشف عن «الشروع ببرنامج طموح لاعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي»، لافتا الى انه «يقترب من اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الالمانية».

واكد الكاظمي تطلعه الى «تعزيز جهود التعاون الامني والعسكري مع المانيا والاستفادة من الدعم المالي، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة» داعيا في الوقت نفسه الى «التعاون بشأن مواجهة فيروس كورونا».

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