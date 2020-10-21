الرافدين يمنح قروضاً بقيمة 60 مليون دينار لشراء سيارات

2020/10/21 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

أطلق مصرف الرافدين، أمس الثلاثاء، قروضاً بقيمة 60 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط .

وذكر بيان للمصرف، أن «فوائد قروض السيارات المقدمة من المصرف حددت بـ 4 بالمئة»، مشيراً الى أن «المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات، وعلى المقترضين من المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة».

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