الإعلان عن موعد جلسة التصويت لتعيين مرشّحة ترامب في المحكمة العليا

2020/10/21 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت الإثنين المقبل، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس دونالد ترامب، عضواً في المحكمة العليا.

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