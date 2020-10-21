بعد مرض أحد المشاركين.. مصادر ترجح استئناف التجارب الأميركية للقاح

2020/10/21 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع استئناف تجربة اللقاح الخاص بشركة "أسرتا زينيكا" في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن أكملت إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعتها لمرض خطير ظهر خلال التجارب الأولية.

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