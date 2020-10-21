2020/10/21 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الثلاثاء تقاربا أميركيا روسيا إزاء مستقبل معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي التي تنتهي في مطلع عام 2021، مع عرض روسيا تجميد "مشتركا" لعدد رؤوسهما النووية، في ما يبدو تلاقيا مع الموقف الأميركي.

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