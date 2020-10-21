حملة ترامب الانتخابية تعلن حجم إنفاقها ودخلها في شهر سبتمبر 

2020/10/21 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، عن كم الإنفاق خلال شهر سبتمبر، وعن حجم الدخل الذي أتاها خلال الشهر ذاته.

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