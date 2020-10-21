إيرلندا وويلز تفرضان «إغلاق شامل» للسيطرة على «كورونا».. وقيود جديدة في أوربا

2020/10/21 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأصبحت إيرلندا وويلز أول دولتين في الاتحاد الأوروبي تعيدان فرض الإغلاق التامّ لاحتواء جائحة كوفيد-19 املا في «الاحتفال بعيد الميلاد بشكل صحيح» مع فرض قيود جديدة في كل من ايطاليا وبلجيكا وسلوفينيا.ويتم تشديد القيود يوما بعد يوم في اوروبا لاحتواء تفشي كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة 252 الف شخص واصاب 40 مليونا في العالم.وفي ايرلندا يدخل التدبير ومدته ستة أسابيع حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، ولا يشمل المدارس.وستخضع ويلز اعتبارا من الجمعة لاغلاق عام لاسبوعين وهو اقسى اجراء يطبق في البلاد منذ الموجة الاولى من حالات كوفيد-19 في الربيع.وفي ايرلندا كما في ويلز ستضطر المتاجر غير الضرورية للاغلاق.وسجلت مؤشرات خطيرة ايضا في ايطاليا حيث ستفرض منطقتان هما لومبارديا - منطقة ميلانو شمالا - وكمبانيا - منطقة نابولي جنوبا - حظرا للتجول الخميس.في بلجيكا باتت المقاهي والمطاعم مغلقة لاربعة أسابيع.وفي فرنسا التي سجلت 146 وفاة في 24 ساعة تخضع المدن الكبرى منها باريس لحظر تجول من الساعة 21,00 الى الساعة 06,00 منذ نهاية الاسبوع الماضي.وتخطى عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة الالفي شخص وهو عدد لم يسجل منذ ايار/مايو.

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