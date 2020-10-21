محافظ البصرة يوجه الدوائر الحكومية المرتبطة بالديوان اطلاق الترفيعات والعلاوات للموظفين بأثر رجعي

2020/10/21 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه محافظ البصرة، المهندس اسعد العيداني، الدوائر الحكومية المرتبطة في ديوان المحافظة للاسراع في اطلاق الترفيعات والعلاوات الخاصة بالموظفين على الملاك الدائم.وقال مدير اعلام محافظة البصرة علي يوسف فياض القطراني، ان السيد المحافظ وجه دائرة الشوؤن المالية والادارية/ قسم ادارة الملاك، لمخاطبة كل الدوائر الحكومية المرتبطة بديوان المحافظة لاطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين على الملاك الدائم، لافتا الى ان هذا التوجيه جاء استنادا الى كتب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ق2//2/4/40/42/793 في 1/3/2020) و (ق/2/1/12353 في 20/7/2020) و(ق/5/15358 في 13/9/2020) وكتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد (م.ر.و/د7/5070 في 16/9/2020.وتابع ان السيد المحافظ وجه باطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين كافة وبدون استثناء وفق شروط واحكام المواد(5و6و7و) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل وضمن مفردات ملاك الدوائر وبحدود نسبة الصرف(1/12) الواردة في اعمام وزارة المالية ذي العدد (173777 في 19/12/2019 ) وبما لا يزيد عليها وفق التفصيل الوارد في باحكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل على ان يكون تامين التخصيصات المالية من السيولة المالية المتوفرة في موازنات دوائركم دون الحاجة الى طلب تخصيصات اضافية.ولفت الى ان توجيه السيد المحافظ تضمن ايضا ان يكون الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق استنادا الى البند (ثانيا) من المادة (7) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وبناءا على كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية/ الوظيفة العامة/ رواتب ذي العدد 19266 في 9/9/2020.واشار الى ان التوجيه، دعا الدوائر الحكومية المرتبطة بديوان المحافظة، الى رفع اسماء الموظفين المستحقين للترفيع من تاريخ امر ايقاف الترفيعات الوارد باعمام وزارة المالية ذي العدد ( 173777 في 19/12/2019) ولغاية (13/12/2020) دفعة واحدة على ان لا يزيد عدد الاسماء في كل محضر عن 50 اسم شريطة ان تكون المحاضر مرقمة ومتسلسلة وحسب الاستحقاق.

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