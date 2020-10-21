النقل: مشروع قطار بغداد المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية

2020/10/21 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيترأس الوكيل الاداري لوزارة النقل الدكتور سلمان صدام البهادلي ، الثلاثاء ، اجتماعاً موسعاً للجنة الفنية المكلفة باعداد مشروع القطار المعلق بحضور عدد من المدراء العامين لتشكيلات الوزارة المعنية وكذلك اعضاء من محافظة بغداد ، حيث شدد على اهمية اختصار الوقت والاسراع في استكمال كافة الاجراءات للانتقال الى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع وذلك بعد أكمال دراسته الشاملة متأملاً اكمال متطلبات اختيار استشاري المشروع في غضون الأيام القليلة القادمة.وبين البهادلي ان الوزارة تخطوة خطوات جادة في تنفيذ مشروع القطار المعلق وسعيها الحثيث لاختيار استشاري متخصص بهذا المجال ، مبينا ان رئاسة الوزراء والادارة العليا في وزارة النقل ستقدم كافة أشكال الدعم لهذا المشروع من اجل المباشرة بانشاء القطار المعلق في اقرب وقت ممكن خدمة للمواطن الكريم.واوضح السيد الوكيل ان «طول المشروع ٢٢ كيلو متر يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ الف مسافر في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق الـ ١٦ ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي الكرخ والرصافة».واكد سيادته انه تم خلال الاجتماع دراسة مراحل انشاء مشروع قطار بغداد المعلق مع الجهات المعنية ، موضحاً أن الاجتماع تمهيدي لدراسة متطلبات الاستشاري الذي سيشرف على تنفيذ مشروع القطار المعلق.مضيفاً إن وزارة النقل مستعدة استعداد كامل بجميع ملاكاتها الفنية والإدارية لبذل كل جهد لإنجاز المشروع الحيوي المهم الذي يخدم بشكل كبير أهل العاصمة بغداد إضافة إلى ذلك توفير فرص عمل للعديد من العاطلين عن العمل.

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