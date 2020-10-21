الصين تستعيد جنديها

2020/10/21 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت الصين جنديا احتجزته القوات الهندية بعد أن قطع حدودها في الهيمالايا، وفقا لما نقلته صحيفة "PLA" العسكرية الصينية.

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