"لم أرتكب أي جريمة".. صحف تنقل ما قاله المدرس الفرنسي قبل أيام من مقتله

2020/10/21 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لم أرتكب أي جريمة أثناء أداء واجبي"، بهذه العبارة رد مدرس التاريخ والجغرافيا، الفرنسي صامويل باتي، الذي قتل على يد متطرف إسلامي الجمعة، على مزاعم تتهمه بعرض صور إباحية على طلبته، وهو ما نفاه لدى استجوابه في مركز الشرطة.

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