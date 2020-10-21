2020/10/21 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة بسيطة وخفيفة الكلفة لتفتيح الكوع أو تبييضه لعلاج السواد الذي يتراكم لأسباب عدة وأهمها أشعة الشمس وإهمال منطقة الكوع من الترطيب والعناية.



ويشجع موقع health السيدات على استخدام وصفة الليمون المنزلية لتفتيح الكوع والركبة وذلك لأن الليمون الحامض يُحسن من لون الجلد ويخلصه من اللون الداكن، ومضادات […]

التدوينة تبييض الكوعين في أسبوع واحد بوصفة منزلية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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