التخلص من الدهون المتراكمة في الفخذين بطرق بسيطة

2020/10/21 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعاني الكثيرون من تراكم الدهون في منطقة الفخذين بشكل خاص، مما يسبب لهم شعوراً بالضيق نتيجة تأثير ذلك على مظهرهم.



وقد تتكون دهون الساق من أنواع مختلفة من الخلايا الدهنية، بما في ذلك الخلايا الدهنية تحت الجلد والخلايا الدهنية العضلية، والدهون تحت الجلد شائعة جداً في الفخذين وتوجد مباشرة تحت الجلد، وتتجمع الدهون […]

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