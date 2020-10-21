مدرب برشلونة يطلب من جمهوره الصبر: سنصبح أفضل ولكن نحتاج إلى وقت

2020/10/21 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مدرب برشلونة، دونالد كومان، المشجعين بالصبر على فريقه، مؤكدا أن الأمور ستكون أفضل مع مع مرور الوقت.

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