2020/10/21 | 07:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يسبب تقدم العمر واستخدام المنظفات والغسيل المتكرر تجاعيد اليدين، وهي مشكلة جمالية يجب أن تولي السيدة الاهتمام إليها كتجاعيد الوجه، وليس بالضرورة اللجوء إلى مراكز التجميل والأطباء، إذ يمكنكِ التعامل مع هذه المشكلة بوصفات طبيعية من منزلكِ.



تعرفي إليها وفقاً لموقع عصير الليمون والسكر ينصح بعمل مزيج من عصير الليمون والسكر بكميات متساوية، […]

التدوينة طريق سريعة للتخلص من “تجاعيد اليدين” في المنزل ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق سريعة للتخلص من “تجاعيد اليدين” في المنزل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق سريعة للتخلص من “تجاعيد اليدين” في المنزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).