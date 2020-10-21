شاهدة ردة فعل “مضحكة” من ترامب بعد قطع الصوت عن الميكروفون في تجمع انتخابي

2020/10/21 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حدث عطل فني، خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تسبب في قطع الصوت عن ميكروفون الرئيس مؤقتا.



وكان ترامب يتحدث إلى أنصاره في بنسلفانيا عن مدينة نيويورك، قبل قطع الصوت عن ميكروفونه للحظات، حسبما يبين مقطع فيديو.



وفور قطع الصوت عن ترامب؛ هتف أنصاره باسمه ليحيوه، فيما ذهب الرئيس الأمريكي ليرد التحية […]

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