أول دولة في العالم تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

2020/10/21 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعتزم بريطانيا، تعريض الأشخاص الخاضعين لتجارب فيروس كورونا المستجد، للحقن بالفيروس، في إعدادات خاضعة للرقابة، اعتبارًا من يناير 2021، في محاولة لتسريع تطوير اللقاح.



وتدعم الحكومة ما يسمى بـ”دراسات التحدي البشري”، حيث سيتم تعريض عدد صغير من المشاركين (عن قصد) لفيروس كورونا؛ لتقييم فعالية الدراسات لتطوير اللقاح، مما يضع بريطانيا في موضع اتهام […]

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