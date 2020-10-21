2020/10/21 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- فى أكبر خطوة له للتحول إلى التوسع فى مجال الإعلانات التجارية، أتاح موقع انستجرام Instagram عددا من الميزات التى تسهل على مستخدميه كسب الأموال، وتحقيق دخل للمزيد من المؤثرين، من خلال السماح لأكثر من 50 ألف مؤثر في جميع أنحاء العالم ببيع badges أو مايعرف بالشارات أثناء فيديوهات البث المباشر.



وبحسب موقع Engadget […]

التدوينة الانستجرام يتيح كسب إيرادات أكثر من فيديوهات البث المباشر ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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