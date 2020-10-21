2020/10/21 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام كويتية، الثلاثاء، بمصرع مواطن مصري في الكويت، إثر انقلاب رافعة شوكية عليه.



وبشأن التفاصيل، قالت صحيفة “الأنباء” إنه تم تسجيل قضية “قتل بالخطأ” بعد انقلاب رافعة شوكية على مغترب مصري في جمعية العبدلي الزراعية.



وتوجه رجال الداخلية وفرق الإسعاف إلى الموقع على الفور، حيث تم نقل العامل المصري إلى مستشفى […]

التدوينة مصرع مصري في الكويت سقطت عليه رافعة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مصري في الكويت سقطت عليه رافعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مصري في الكويت سقطت عليه رافعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).