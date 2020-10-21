"الأمر كله كان سرا".. كيف ساهمت أميرة بحرينية في التمهيد للاتفاق مع إسرائيل؟

2020/10/21 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول إسرائيلي سابق، بأن الطريق لإقامة علاقات مع البحرين كان ممهدا، بعد علاج أميرة بحرينية في إسرائيل قبل عقد من الزمن، وفقا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

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