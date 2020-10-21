مأساة في السعودية : مصرع طفل نتيجة التعلم عن بعد

2020/10/21 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- مأساة حقيقية كان نتيجتها مصرع طفل سعودي كنتيجة للتعلم عن بعد.



حيث لقي طفل سعودي مصرعه.



وأصيب شقيقه، بعد سقوط جدار متهالك من منزل في منطقة عسير بينما كانا بالقرب منه بحثاً عن شبكة إنترنت توفر لهما اتصالاً بالمنصة التعليمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم ويتم من خلالها التعليم عن بعد.



حيث قررت السعودية […]

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