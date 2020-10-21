خمسة أخطاء تحرمك من فوائد كوب الشاي

2020/10/21 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حذر موقع” إيت زيس نوت ذات” المعني بشئون التغذية من مجموعة من الأخطاء التي تفقد كوب الشاي فوائده.



وقال الموقع في تقرير له:” باستثناء الماء، يعد الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا في أنحاء العالم، حيث يعود تاريخه إلى نحو 50 قرنا، واحتفظ بمكانة خاصة في الأنظمة الغذائية لفترة طويلة من الوقت، لذلك ليس […]

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