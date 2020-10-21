ظهور أعراض “خطيرة” لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين

2020/10/21 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لاحظ أطباء أمريكيون مؤخرا ظهور أعراض “خطيرة” يعاني منها المصابون بفيروس كورونا لفترة طويلة حتى بعد الشفاء.



وتشير تقارير حديثة، وفقا لقناة الحرة، إلى أن بعض المرضى يعانون من ظاهرة “ضباب الدماغ”، بعد الشفاء من كورونا، وهي ظاهرة يمكن أن تكون خطيرة عند البعض.



وحسب تصريحات أدلى بها طبيب الأعصاب شروتي أجنيهوتري لشبكة […]

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