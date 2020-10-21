توضيحا و دفاعا عن مواقف الشيوعي السوداني - راشد بدر علي

2020/10/21 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#راشد_بدر_علي كان طبيعياً أن يتجه المؤتمر الوطني ومواليه لنعت الحكومة بأنها حكومة شيوعيين ،فهذا هو ما كان يفعله المؤتمر الوطني طوال تاريخه، فالتجمع الوطني الديمقراطي كان في رايهم عمل شيوعيين وكذلك التحركات النقابية والطلابية وغيرها، وحتى النضالات المسلحة كان يتهم بعض أصحابها بأنهم شيوعيين، وهذا كله معلوم في إطاره، فمن ناحية يظن الإسلاميون أن كل خطر استراتيجي يهدد مشاريعهم الظلامية الطفيلية لابد أن الشيوعيين ور ......





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