2020/10/21 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية بهروب أكثر من 1300 نزيل من أحد سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في أعقاب هجوم تبناه تنظيم "داعش" المتطرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم من داعش.. 1300 نزيل يهربون من سجن الكونغو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم من داعش.. 1300 نزيل يهربون من سجن الكونغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).