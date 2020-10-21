برشلونة يحقق فوزا كبيرا بافتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

2020/10/21 | 08:13 - المصدر: NRT عربية

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لاعبو برشلونة

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزا كبيرا بنتيجة (5-1) على نظيره فرينكفاروزي المجري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل لبرشلونة، خلال المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020، كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فرينكفاروزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما استقر فرينكفاروزي في ذيل الترتيب.وفي مباراة أخرى عاد مانشستر يونايتد الانكليزي بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بتغلبه على باريس سان جيرمان (2-1)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل راشفورد هدف انتصار مانشستر يونايتد في المباراة بالدقيقة 87.

ر.إ

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