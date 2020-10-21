الامن النيابية تحدد موعد اعلان نتائج حادثة الفرحاتية

2020/10/21 | 08:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل اللجان الامنية العليا التي شكلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية الى الكشف المبكر عن الجهات التي اقدمت على تنفيذ جريمة الفرحاتية في بلد.

اذ قادت الادلة وشهادة الشهود اللجان التحقيقية الى معرفة حقائق الجهة التي قامت بهذه الجريمة وتحولت القضية الى جنائية؛ وخلال اليومين المقبلين ستعلن النتائج.





وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، ان "اللجنة الاولى التي وصلت الى مكان الحادث والمشكة من مجلس النواب والقطاعات العسكرية، اطلعت على المعلومات الامنية بشكل كامل من المدنيين واهالي الضحايا وتولدت معلومات دقيقة حول الحادث"، مبيناً ان "اربعة من بين المغدورين ينتمون الى هيئة الحشد الشعبي (الحشد العشائري).

واضاف ان "اللجان العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي واخرى بتوجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توصلت من خلال الخطوط الاولية للحادثة الى الجهة الاجرامية التي قامت بهذا العمل، فمن خلال الادلة وشهود العيان، تم التوصل الى ان القضية جنائية والتحقيق مستمر وخلال اليومين المقبلين ستعلن نتائج اللجان".

وتابع ان "اللجنة المشكلة من البرلمان، حددت قصور الجهات الماسكة للارض، وسيتم ارسال تقرير مفصل الى رئاسة مجلس النواب وهي بدورها ترفع توصياتها الى القائد العام للقوات المسلحة والى وزارتي الدفاع والداخلي".





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