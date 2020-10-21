2020/10/21 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني، امير عبد المنعم الساعدي، من الفراغ الامني في المناطق الفارغة مابين المحافظات، لافتا الى ان تنقلات الارهابيين وتخطيطاتهم قد يتم تنفيذها انطلاقا من هذه المناطق.

وقال الساعدي، لـ /المعلومة/، ان “مايحدث بين الحين والاخر من جرائم ارهابية مروعة في صلاح الدين وديالى والمناطق المحاذية لهما يؤكد وجود مجاميع ارهابية تتواجد في مناطق بعيدة عن انظار القوات الامنية”.

واضاف ان “المناطق الفارغة مابين المحافظات قد يحصل فيها فراغ امني بسبب مساحتها الشاسعة وتضاريسها المعقدة، وهو ماتبحث عنه العناصر الارهابية”.

وبين ان “الجميع يعلم ان الارهابيين يتلقون الدعم من القوات الاجنبية وتم رصد ذلك في اكثر من مرة، الامر الذي ينبغي ان تتابعه القوات الامنية وترصد تحركات تلك القوات بشكل مباشر او غير مباشر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من الفراغ الامني في المناطق الفارغة مابين المحافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يحذر من الفراغ الامني في المناطق الفارغة مابين المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).