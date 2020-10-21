كيماوي بشار الأسد .. أدلة جديدة تكشف المستور

2020/10/21 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- فقد أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن تقريرا لمنظمتين غير حكوميتين حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري يكشف حيلاً تلجأ إليها السلطات هناك للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانتها الكيميائية والاحتفاظ بـ”قدرة هجومية”.



وذكرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من التقرير، أن منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الإفلات من العقاب في النزاع السوري هما أوبن سوسايتي جاستس إنيشاتيف، وسيريان أركايف سلمتا […]

التدوينة كيماوي بشار الأسد ..



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