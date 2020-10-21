الإمارات تسعى لفتح سفارة بإسرائيل

2020/10/21 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الإمارات عن أملها في فتح سفارة بإسرائيل "في أقرب وقت ممكن"، خلال رسالة خطية بعثها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

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